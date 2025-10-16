El presidente Gustavo Petro informó que este miércoles se entregó ante las autoridades Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, alias Faiber, uno de los más buscados de las disidencias de las Farc.

‘Faiber’ es señalado por las autoridades de ser el jefe de la compañía ‘Fray León’, de la estructura Carlos Patiño’, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Este jefe disidente se entregó en un puesto de control policial ubicado en San José del Guaviare, según recoge ‘Caracol Radio’.

Tras verificar su identidad, uniformados de la Policía le hicieron efectiva la orden de captura que pesaba en su contra.

Gustavo Petro destacó en su cuenta de X (antes Twitter) que la entrega de alias Faiber “muestra el nivel de descomposición al que llega este tipo de grupos armados vinculados por negocios ilícitos; y el éxito de la estrategia militar y social en el Cañón del Micay en el Cauca”.

A ‘Faiber’ le fue atribuido en marzo de este año la oleada de atentados contra la fuerza pública en el Cauca, principalmente la activación de una motocicleta cargada con explosivos en el municipio de El Patía, que dejó un soldado muerto y varias personas heridas.