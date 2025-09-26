En la noche de este jueves 25 de septiembre se reportó un fuerte temblor en el departamento de Santander, según indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Usuarios en redes reportan que el movimiento telúrico se sintió también en otras regiones del país.

En menos de dos días, se registró un cuarto temblor en Colombia, esta vez de magnitud 4.8, a las 19:21 hora local. El evento sísmico se produjo exactamente en el municipio de Los Santos.

Cabe recordar que el pasado miércoles también se registró un fuerte sismo de 6.0 con epicentro en el país vecino de Venezuela, sin embargo, el temblor se sintió también en la ciudad de Barranquilla y sectores aledaños.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-25, 19:21 hora local Magnitud 4.8, profundidad 148 km, Los Santos-Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, indicó el SGC en sus redes sociales.

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país:

Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.

Si está en su vivienda y sólo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.

Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.

Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.

Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).

Si va conduciendo por una autopista urbana, no se detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar.

Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad pero no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse, en lo posible busque información con las concesiones o a través de números telefónicos, acerca del estado de vías luego del sismo. En Colombia, el número de policía de carreteras es #767.

Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo posible busque los nichos de parqueo internos para detenerse, no salga del vehículo hasta que el sismo.