En la asamblea de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), celebrada este martes 23 de septiembre, se eligió por unanimidad a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, como presidente de la junta directiva.

Leer también: Alias Fritanga, el excapo que fingió su muerte y a quien vinculan con el asesinado cantante colombiano B-King

Además, luego de siete meses sin un titular, se eligió como director ejecutivo a Andrés Santamaría Garrido, actual director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT).

El propio Santamaría reaccionó a la designación, a través de un mensaje en su cuenta de X: “Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los alcaldes y alcaldesa de Asocapitales por la confianza que me han brindado al elegirme, por unanimidad, como su nuevo director ejecutivo”.

Agregó: “En especial, agradezco al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, nuevo presidente de la Junta Directiva de Asocapitales, por postular mi nombre y respaldar este nuevo capítulo para la entidad. Asumo este compromiso con entusiasmo y con la convicción de trabajar de manera articulada con cada ciudad capital, fortaleciendo la voz de las regiones, impulsando proyectos estratégicos y generando bienestar y desarrollo para nuestras comunidades”.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los alcaldes y alcaldesa de @Asocapitales por la confianza que me han brindado al elegirme, por unanimidad, como su nuevo director ejecutivo. En especial, agradezco al alcalde de Bogotá, @CarlosFGalan, nuevo presidente de la… pic.twitter.com/eRQ7l8L5iH — Andrés Santamaría Garrido (@AnSANTAMARIA) September 23, 2025

Importante: Admiten tutela contra Petro instaurada por un ciudadano llamado Brayan

El nuevo director ejecutivo de Asocapitales fue elegido luego de un fallo de tutela a favor de Luz María Zapata, quien había presentado su renuncia en febrero. El 3 de septiembre, un juez ordenó a la junta directiva convocar en un plazo de 15 días a la asamblea para designar a un nuevo representante legal.

Hay que recordar que Asocapitales es el puente entre el Gobierno de Gustavo Petro y los alcaldes de las ciudades capitales del país, justo cuando ya empezó el último año de mandato del jefe de Estado.