Se inició este martes la lectura de la primera sentencia de la JEP contra los máximos secuestradores de las extintas FARC.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, manifestó al inicio de la diligencia: “Invocamos a todas las víctimas del crimen de secuestro en Colombia, así como vejámenes, tortura y violencia sexual, a los campesinos, ganaderos, comerciantes, estudiantes, líderes políticos, integrantes de la fuerza pública y demás colombianos víctimas”.

En este sentido señaló que “la restricción de los derechos de los responsables vendrá acompañada de trabajos para restaurar a las víctimas” y de “acciones concretas en los territorios más golpeados”.

“La justicia no es la paz pero es el camino para alcanzarla”, concluyó.

En desarrollo...