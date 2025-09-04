Una tragedia se registró el pasado miércoles 3 de septiembre en el corregimiento Yarima, que pertenece al municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, luego de que un niño de 4 años murió en medio de un accidente doméstico.

De acuerdo al reporte preliminar, en la noche del día mencionado el niño, quien se encontraba bajo el cuidado de un familiar, se acercó al baño, el lavamanos se desprendió y le cayó encima, causándole una herida en el cuello.

El mejor de edad fue auxiliado por sus familiares y trasladado a un centro de salud en el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

La Policía se encargó de realizar la inspección técnica del cadáver y de su traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal, para iniciar así las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido.

“Es muy triste lo que le pasó a esta familia. No entendemos por qué se le acabó la vida a un angelito de estos. No debemos juzgar y más bien acompañar en su duelo”, señaló un habitante de Yarima a Vanguardia.

Se conoció posteriormente que el niño estaba bajo el cuidado de su hermano, de 16 años.