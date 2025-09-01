Una joven de 21 años de edad denunció a través de varias plataformas que fue víctima de abuso sexual por parte de varios hombres en marzo de este año. La gravedad del asunto es que la mujer se enteró de lo sucedido por medio de videos que estaban siendo difundidos en redes sociales, por eso la denuncia hasta ahora en el mes de agosto.

La joven relató que esa noche perdió el conocimiento luego de ingerir una bebida alcohólica en una discoteca ubicada en Villa González, Santiago, en República Dominicana. Aseguró que fue drogada y que posteriormente despertó en un hospital sin recordar cómo llegó allí.

Asimismo, declaró que no conocía a ninguno de los hombres que aparecen en la grabación. “Fue solo cinco meses después, al ver el video en internet, que supe lo que me habían hecho”, dijo la joven.

El video ha generado indignación entre la comunidad, pero ha logrado que se hayan indentificado a los hombres, quienes llevan por nombre Yamir Fernando Pérez, Javier Eduardo Núñez, Oniel Rafael Pichardo, Delfry de Jesús Rodríguez, José Alfonso Rubiera y Edwin Manuel Castro. Este último se entregó voluntariamente.

Una de las líneas de investigación se basa en una amiga de la víctima, pues es sospechosa de ser quien grabó la agresión, información que se está verificando.

“Una amiga me vino a visitar aquí a la casa, eran como aproximadamente las 9 de la noche. Ella le dice a mi mamá que me dé permiso hasta las 11 más o menos”, es parte del relato de la víctima, quien actualmente se encuentra recibiendo acompañamiento psicológico y médico.

La madre de la joven también declaró para CDN: “Quiero que por favor cada quien haga un acto de nobleza y borre este vídeo, porque yo como madre se lo pido, porque como le pasó a la niña mía, le puede pasar a otra persona”.