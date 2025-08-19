Como José Luis Sinisterra Moreno, de 35 años, fue identificado por las autoridades el hombre asesinado en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. Se conoció que la víctima, es familiar del futbolista del Crystal Palace Jefferson Lerma.

Según el informe entregado por la Policía de Valle del Cauca, el crimen se habría perpetrado en medio de un acto de intolerancia. Al parecer, Sinisterra Moreno habría sostenido una discusión con otro sujeto.

En medio de la confrontación se presentó un forcejeó que terminó cuando el agresor desenfundó un arma de fuego y la accionó contra Sinisterra Moreno.

Las autoridades lograron la captura del presunto asesino; además encontraron una pistola, un proveedor y tres cartuchos.

El agresor y el material bélico incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.