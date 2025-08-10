Tropas de la Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con uniformados de la Policía Nacional, capturaron en las últimas horas a cinco personas señaladas de explotación ilícita de yacimientos mineros, en el municipio de Samaná, Caldas.

La actividad ilícita se realizaba en la vereda San Luis, y según las autoridades dejaba una renta de alrededor de 70 millones de pesos, así como graves afectaciones al medioambiente y a los recursos hídricos de la región.

Ejército Nacional Explotación ilícita de yacimientos mineros.

“Durante la operación fueron inhabilitadas 2 dragas, 2 motores, 12 canecas y otros elementos avaluados en más de $60 millones, utilizados para extraer ilegalmente oro del río La Miel”, añade el comunicado del Ejército.