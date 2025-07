Un hombre agredió a una mujer en la cara en el interior del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el pasado domingo 27 de julio de 2025.

Presidente Petro advierte que recortará gastos si el Congreso no aprueba ley de financiamiento

UNGRD advierte sobre alerta de tsunami para la costa pacífica por terremoto de 8.8 en Kamchatkaen, Rusia

Revelan detalles sobre la muerte de la periodista Laura Camila Blanco en Bogotá: esto dicen los familiares

El hecho ocurrió en la sala de espera número 9, cuando la señora, una contratista del Distrito cuya identidad se mantiene en reserva, fue agredida por un hombre que fue identificado como Héctor Favio Santacruz Marulanda, empresario del sector calzado y textil de Armenia.

En los videos que se hicieron virales en las redes sociales y de acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresión se habría desencadenado por una disputa relacionada con una silla en la sala de espera.

Según su relato, el agresor se molestó porque ella se sentó en una silla que él consideraba suya, aunque se había levantado de la misma, minutos antes.

#Agresión a una mujer en el aeropuerto El Dorado de #Bogotá, el pasado domingo 27 de julio.

Cuentan que la mujer se sentó en una silla que el hombre había ocupado.

El sujeto fue capturado y la mujer remitida a valoración médica.

Video: Hora Siete Noticias, norte del Cauca pic.twitter.com/F1jm2EwyVG — Periodismo Público (@periodispublico) July 30, 2025

Pero, lo peor fue que el altercado escaló rápidamente a violencia física. Videos grabados por testigos muestran a Santacruz tumbando el celular de la mujer y luego propinándole un golpe directo en el rostro.

La víctima afirmó posteriormente que el golpe fue tan fuerte que llegó a perder momentáneamente el conocimiento.

#Bogotá | La Policía investiga la agresión a una mujer en El Dorado. Un video muestra a un hombre golpeándola en la cara durante una discusión. pic.twitter.com/VALPBR4cci — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) July 30, 2025

Asimismo, la mujer presentó una denuncia penal por lesiones personales y perturbación física, por lo que la Fiscalía General de la Nación ya inició la investigación correspondiente.

Igualmente, el caso generó rechazo masivo en redes sociales, donde usuarios exigen una respuesta firme por parte de las autoridades judiciales.

Esto dijo la esposa del hombre que agredió a una mujer en El Dorado

Hasta el momento, Héctor Favio Santacruz no ha hecho una declaración pública. Sin embargo, su esposa, fundadora de la marca Khala, publicó un video en redes sociales donde habló del comportamiento de su esposo.

“La persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo y no saben cuánto me duele decir esto en voz alta. Realmente me duele como mujer, como mamá, como fundadora de Khala, porque todo esto va en contra de lo que queremos, de lo que hemos venido trabajando durante muchos años”, dijo.

La empresaria también aclaró que, aunque el acto fue personal y no involucra directamente a la compañía, es consciente del impacto que genera la relación del agresor con la marca en la percepción pública.

“Hay personas que lo han relacionado con nuestra marca y por eso estoy aquí. Esto no quiere decir que está bien, porque no lo está. No, no lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada”, indicó.

Rama Judicial rechaza comentarios contra la jueza Sandra Heredia por fallo condenatorio contra Uribe

Además, señaló: “Toda acción tiene consecuencias, pero hoy yo también estoy aquí asumiendo lo que me toca como mujer, como esposa, como mamá y como dueña de esta marca”.