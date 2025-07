El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, confirmó este martes 29 de julio que activó un protocolo de búsqueda para poder ubicar al menor que escapó de uno de sus centros en Bogotá y que está relacionado al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Astrid Cáceres, directora del ICBF, informó que la acción de búsqueda está siendo liderada por la Defensoría de Familia.

Se trata de un adolescente de 17 años que se presentó ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 25 de julio, asegurando su participación en una de las reuniones de planeación del ataque perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá.

El adolescente, quien suscribió compromiso voluntario de ampliar interrogatorio, había quedado bajo una medida de protección por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Este martes 29 de julio la Procuraduría General de la Nación dio a conocer la noticia sobre la fuga del menor de edad, a través de una publicación en redes sociales.

Sobre esta situación, Cáceres señaló que el menor de edad no enfrenta cargos judiciales ni se encuentra privado de libertad. El adolescente se encuentra en un proceso de restablecimiento de derechos debido a su condición migratoria, por lo tanto aclaró que “no hay evasión porque no hay privación de libertad”.

“Agradecemos a procuraduría, pero precisar que adolescente que rindió una declaración, no tiene acusación ni privación de libertad, tiene restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado solo eso, mientras se ubica familia, no hay evasión porque no hay privación de libertad”, publicó la directora del ICBF en su cuenta de X.