El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, aseguró este viernes que el actual ‘impasse’ diplomático con el Gobierno de Estados Unidos no representa una crisis formal entre ambos países, ya que la Cancillería, según dijo, no ha recibido una comunicación al respecto.

Leer más: Ecomoda abre sus puertas como abrebocas de la segunda temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’

Señaló además que las diferencias deben resolverse a través del diálogo como vía principal. En entrevista con La W Radio, el viceministro enfatizó que la relación con EE. UU. es estratégica, y que a pesar de que hayan tensiones sigue siendo firme, debido a que no existe un aviso oficial sobre el retiro de visas a funcionarios del Gobierno Petro.

“Hablé con mi directorio, que es el que se encarga de las relaciones y me dijeron que no había notificación, eso se hace a través de una nota que no hemos recibido, no hemos recibido notificación formal que se haya retirado el visado a funcionarios del Estado colombiano”, añadió al medio antes mencionado.

Asimismo, Jaramillo hizo énfasis en que la relación con el país norteamericano es ‘interdependentista’ y que el único camino para resolver los ‘impasses’ que surjan es la “diplomacia”.

“Estados Unidos nos necesita y nosotros necesitamos a Estados Unidos”, agregó. Además se refirió a la soberanía del país y a las inconformidades que también surgen en medio de la diplomacia, las cuales no se pueden ignorar, pero sí resolver.

Ver también: Alex Vernot fue detenido en el aeropuerto El Dorado luego de que la Corte confirmara su condena por el caso Hyundai

“Desescalar no significa que renunciemos a nuestra soberanía, que nosotros no manifestemos inconformidades (…) la diplomacia no es ponerse de acuerdo en todo (…) nosotros mantenemos la línea y mensajes hacia los Estados Unidos, los necesitamos. Hemos logrado cosas importantes en materia de drogas, hemos logrado mantener un modelo de gobernanza migratoria", agregó Jaramillo a La W.