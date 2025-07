En medio de la posesión este jueves del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, el presidente Gustavo Petro desestimó que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, esté involucrado en la supuesta conspiración golpista contra su gobierno pero anunció acciones legales contra el congresista republicano de ese país, Carlos Giménez, por llamarlo “matón narcoterrorista”.

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina (…). No creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, un problema en Gaza y un problema en Ucrania y Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia”, aseguró el mandatario.

Así mismo, adelantó que interpondrá acciones legales contra Giménez, uno de los líderes políticos estadounidenses con los que se habría reunido el excanciller Álvaro Leyva para su presunto complot, y quien escribió este jueves en sus redes sociales: “No puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya. Estamos con el pueblo colombiano amante de la libertad, no con el matón narcoterrorista socialista que vive en Casa de Nariño”.

“Ni narco ni terrorista, soy un presidente rebelde”, le contestó Petro en el Palacio de Nariño.

“Algunos dicen que no soy su presidente, porque se burlan del voto popular. A su presidente lo quieren matar. ¿Saben por qué no llegamos ayer? ¿Saben por qué mi hija no está aquí? Esa nueva violencia está matando a los colombianos, y no es colombiana: está ubicada incluso en algunos lugares del lujo mundial y es unas confederaciones de mafias”, concluyó el jefe de Estado.

