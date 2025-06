Durante el Encuentro Nacional de Personeros realizado este miércoles en la capital del país, el procurador Gregorio Eljach propuso un proceso de paz electoral en Colombia, señalando que si no hay elecciones en paz estas no serían legítimas, “y si la autoridad que se elige no es legítima, la democracia se acaba”.

Leer también: Con una demanda piden tumbar el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia

El jefe del Ministerio Público recalcó que el proceso electoral para escoger todo tipo de mandatarios, Congreso, candidatos de los partidos o los concejos municipales, deberá tener garantías no solo de tipo material, objetivo y mecánico, sino la libertad del elector para que deposite su voto de forma libre.

“El ciudadano debe poder ir a las urnas sin presiones, sin angustias, sin que se le ponga una fuerza física para torcer su voluntad o se le amague con el recurso económico con ese fin y de allí la importancia de la labor de los personeros”, dijo.

Además, en su intervención aprovechó Eljach Pacheco para darles a conocer a los asistentes su idea sobre la importancia de la descentralización que necesita el país para pasar de ser un Estado centralizado y abrirse a un Estado de regiones: “El centralismo no puede seguir siendo la forma en que se organice el Estado en Colombia. No puede ser que las necesidades básicas de los personeros, que representan la institucionalidad en el territorio dependan de algún funcionario”.

Importante: “Es un remedo de británico incompetente e inseguro”: Benedetti a expresidente Juan Manuel Santos

Y concluyó el procurador que “el centralismo en Colombia ha hecho agua y no ha permitido que el mandato constitucional de la pretendida descentralización se ejecute”.