En Florencia, Caquetá, fue capturada una mujer que estaría vinculada en el ataque al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

De acuerdo con información preliminar, la captura se hizo efectiva por orden del juzgado 41 penal municipal de Bogotá.

Aunque todavía no se conoce cuál sería el rol de esta mujer en el hecho criminal, sin embargo, Blu Radio señaló que hay versiones que indican que la capturada era una de las personas que se estaban moviendo en uno de los carros captados por cámaras de seguridad y vinculados a la investigación. Además habría estado en la escena del crímen.

Así mismo, se conoció que la recién capturada es investigada por la Fiscalía especializada de la Unidad de Vida en Bogotá, una de las unidades a cargo de la investigación del atentado perpetrado el pasado sábado 7 de junio.

Por ahora, se está a la espera de las respectivas diligencias en la capital del país para legalizar la captura de la mujer.

Conductor implicado en ataque a Miguel Uribe confesó que recibió $5 millones por colaborar

Uno de los presuntos involucrados en el atentado al precandidato presidencial fue identificado como Carlos Eduardo Mora González, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades el pasado 12 de junio y confesó haber sido contratado para participar como conductor en la operación.

Según su declaración ante la Fiscalía, Mora —de nacionalidad venezolana— fue contactado a través de WhatsApp por un hombre apodado ‘El Costeño’, quien le ofreció cinco millones de pesos por colaborar en el desplazamiento del autor material del ataque.

“Me dijo que iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba 5 millones. Me dijo que era a las 4:30 en Modelia, pero no me dijo quién era la persona ni nada”, afirmó Mora durante el interrogatorio revelado por la ‘Revista Semana’.

Las autoridades lograron ubicar el vehículo que conducía, un Chevrolet Spark gris, mediante el análisis de cámaras de seguridad. Según el material revisado, Mora habría acompañado la logística del atentado ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón.

La investigación también ha revelado más detalles acerca de la participación del menor de 15 años que accionó el arma contra el precandidato a la presidencia. De acuerdo con la versión de Mora, este joven fue recogido en su vehículo junto con ‘El Costeño’ y una mujer identificada como ‘Gabriela’, quien, presuntamente, entregó el arma homicida tipo Glock 9 mm dentro del automóvil.