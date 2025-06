Laura Sarabia, canciller de la República, publicó un video, de más de cinco minutos, este domingo 8 de junio, en el cual reflexiona sobre el lenguaje de odio en redes sociales por parte de algunos sectores políticos, incluyendo el Gobierno. Esto en relación al atentado que sufrió el senador Miguel Uribe este sábado en Bogotá.

Sarabia, en primera instancia, dice que dicho atentado recuerda tiempos oscuros en Colombia.

“Ver un niño de 14 años atentar contra alguien era solo una historia más de un país que lloró sus víctimas hace muchos años, pero hoy, lastimosamente, vuelve a ser una realidad. No más violencia. Este debe ser el mensaje en que debemos confluir todos desde diferentes rincones, diferentes sectores y posiciones políticas de Colombia”, se le escucha decir a la canciller en el video.

Seguidamente, la funcionaria rechaza la violencia, hace un llamado a no ejercer la violencia, pero además acepta que ha “fallado” y muchos han fallado" en el objetivo de la paz.

“No más violencia desde el discurso de redes sociales, no más violencia en el maltrato por la diferencia de ideas, no más violencia que nos distancia el objetivo de hacer la paz. Retomar lo fundamental es la tarea. Reconozco que como líder y representante internacional de este país he fallado. Muchos hemos fallado”, dijo.

Agregó: “Este atentado es un llamado a nuestras responsabilidades, nos compromete a trabajar incansablemente por corregir nuestros errores, por desescalar el discurso que incita al odio y a la ira en público y en privado”.

También aseveró que desde el Gobierno lo fundamental es” reconocer el valor del otro y lo que tenga que decir es reconocer sus ideas y su valor". Con eso hizo un llamado a la comunidad internacional, además de agradecer los mensajes de apoyo, para que se unan al clamor en búsqueda de la paz.

“No podemos aniquilar la diferencia de pensamiento, no podemos aniquilarnos entre nosotros y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras la violencia amenaza nuestro futuro, mientras la violencia hoy nos llena de miedo. En estos momentos difíciles es crucial que todos los colombianos nos unamos como una sola nación”, reflexionó Sarabia.

También dijo: “Esta no es una lucha por colores o por partidos, es una lucha por la vida. A pesar de los desafíos que enfrentamos, creemos firmemente en la capacidad de nuestro país para superar la adversidad. La historia de Colombia está llena llena de ejemplos de resiliencia y fortaleza. Con determinación y solidaridad podemos construir un futuro mejor. La esperanza es nuestra guía y sobre todo la paz es nuestro destino”.

De igual forma, incluyó un llamado a la juvetud del país, para que sean portadores del mensaje de paz y la justicia: “Esta es nuestra oportunidad de cambiar el país”.

“Agradezco desde el fondo de mi corazón de madre e hija que Dios y los médicos hayan dado la posibilidad para que Miguel Uribe Turbay saliera vivo de su intervención y estoy orando junto con toda mi familia, junto con todo el equipo de la cancillería para que siga recuperándose para que pueda compartir con su esposa María Claudia y su pequeño hijo para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento hoy los inunde”, también declaró.