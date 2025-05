Varios cuestionamientos hizo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ACSC al ministro de Salud Guillermo Jaramillo por “excederse” en sus funciones al intervenir en decisiones clave del sistema de salud.

A través de un comunicado oficial, el presidente del gremio, Agamenón Quintero Villarreal, advirtió que la propuesta presentada por el Ministerio con el que se busca implementar un nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, pretende regular aspectos que son propios del ejercicio del talento humano en salud, tales como las condiciones de contratación, la creación de programas de salud mental y la clasificación de ocupaciones, competencias que no le corresponden según la normativa vigente.

Así las cosas, el gremio advierte que el ministro excede sus competencias legales en múltiples aspectos, lo cual comprometería la viabilidad jurídica y financiera del proyecto.

Desde el punto de vista financiero, la ACSC señala que el proyecto se apoya en fuentes de financiación que no son legalmente viables. Por ejemplo, los recursos del Sistema General de Participaciones están destinados exclusivamente a subsidios a la demanda, salud pública y atención a la población pobre no cubierta, lo que impide su uso para implementar este nuevo modelo.

En su momento Quintero aseveró en su momento que “el proyecto del Ejecutivo no soluciona la actual crisis del sector, no garantiza el derecho fundamental a la salud, no fue consensuado y no tiene viabilidad financiera”.