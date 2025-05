El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que ‘con la figura de vigencias futuras y el desplazamiento de partidas’, ya aprobadas en el presupuesto actual, “no hay ningún problema para realizar la consulta popular”.

Señaló que se reunió personalmente con el registrador Nacional, Hernán Penagos, para hablar sobre las fuentes de financiación de las elecciones que comienzan a finales de este año, pero que se realizarán en 2026, así como el dinero para la consulta popular “si la aprueba el Senado”, aclaró.

Estuve hablando personalmente con el señor Registrador, sobre las fuentes de financiación de las elecciones que comienzan a finales de este año, las del año entrante, y la consulta popular si la aprueba el senado.



Con la figura de vigencias futuras y el desaplazamiento de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2025

El primer mandatario se refirió también a aquellos políticos que se pronunciaron en contra de este gasto que representa la consulta, e indicó que estos tienen “una pobreza mental enorme, dicen que el gasto de la consulta no se debe hacer, y, por tanto, no se debe efectuar la consulta, porque no estamos bien fiscalmente”, agregó en su cuenta de X.

Cabe recordar que el pasado miércoles, el registrador Penagos indicó que la consulta popular del Gobierno Petro costaría alrededor de 700 o 750 mil millones de pesos, gasto que para muchos es exorbitante e innecesario”.

“Si me pregunta por el costo de una consulta interpartidista que es el 26 de octubre, está por el orden de los 700 o 750 mil millones de pesos, más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular. ¿Por qué? Porque es una consulta en la que hay que llamar a los 40 millones de personas", señaló el registrador Nacional.

Enfatizó que así voten tres, o voten cuatro millones o uno, o 500.000, “hay que preparar logística para los 40 millones y medio de ciudadanos. Entonces, a veces y eso da pesar, ¿cierto?”, dijo.

Respecto al costo de la consulta, finalmente el jefe de Estado indicó este jueves que es “un millón de veces superior” las ganancias empresariales por crecimiento del mercado interno y el aumento de exportaciones por mayor productividad, entre otras.