Durante una rueda de prensa virtual realizada este jueves, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, Félix León Martínez Martín, advirtió que las EPS deben informar periódicamente sobre los servicios que prestan y los gastos en que incurren, “pero no lo hacen”.

El funcionario aseveró en este sentido que la entidad gubernamental ha cumplido con el giro de recursos a las EPS. Sin embargo, estas empresas de salud “no entregan información detallada de sus servicios y gastos”.

Esto a pesar de que, aseguró, es una “obligación” de las EPS con el país ante la crisis en el sistema de salud.

“No quieren asumir sus responsabilidades con seriedad”, agregó Martínez ante las preguntas de los distintos medios de comunicación.

Y, además, expuso que las informaciones presentadas por estas entidades promotoras de salud “han perdido credibilidad”.

Lo anterior ha afectado, sostuvo, la definición de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es la plata que el Estado le asigna cada año a las EPS por cada uno de los afiliados que atienden.

“Hombre, seamos serios. Las EPS tienen la obligación de entregarle al país una información detallada de sus servicios prestados y los gastos incurridos, y no lo hacen. No quieren asumir con seriedad esa responsabilidad, supongo que porque no quieren o serán totalmente incompetentes los funcionarios, que tienen niños haciendo los sistemas de información”, dijo el director de la Administradora.

Añadió el funcionario público que estas empresas prestadoras de salud “tienen una nómina gigantesca y ganan billones. No entiende uno por qué no tienen la gente capaz de procesar y preparar una información para rendir cuentas de qué hacen con los billones que reciben”.

En medio del diálogo virtual con los periodistas, la entidad del gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un informe en que se indica que su presupuesto pasó de $71 billones en 2022 a casi $100 billones en 2025, representando un incremento del 40 %.

Así mismo, Martínez Martín exhibió el cumplimiento del organismo, con adiciones presupuestales para rubros adicionales a la Unidad de Pago por Capitación, que alcanzó pagos por $4 billones en 2024 y cuenta con proyección de $5 billones para el final del presente año.

Además, frente a la crisis en el sistema de salud en el país, el director de la Adres comentó que las deudas por pagar en el sector sí están afectando el servicio de salud en el territorio nacional.

“En este momento la deuda acumulada de varios años está afectando seriamente. Todas las clínicas, hospitales y proveedores tienen unas cuentas por cobrar terribles. Entran y, cuando ya están angustiados por un problema financiero, empiezan a dar las peleas entre actores porque entonces yo le cobro a la EPS y dice que no me va a pagar, y yo le corto el servicio y empiezan las cosas a complicarse enormemente”, dijo.

Críticas a las EPS Nuevamente el presidente Gustavo Petro arremetió contra los dueños de la EPS en medio de una acentuada crisis en el sistema de salud. En la mañana de este jueves, el mandatario insistió en que el giro de los recursos a hospitales y clínicas debe ser sin intermediarios.

Aunque no mencionó propiamente la situación de Colsubsidio, que anunció el cierre de la unidad de urgencias de la Clínica Roma, en Bogotá, un centro médico importante en el sur de la capital del país, el mandatario sí señaló que “algunas clínicas de propiedad de los dueños de las EPS ahora se quejan porque no reciben los anticipos y sobrefacturaciones que con el dinero público se hacían desde las EPS de sus propietarios”.

Y aseguró que el hecho de que “los dueños de EPS sean dueños de IPS, es decir de clínicas y hospitales, se le conoce como integración vertical y es uno de los peores vicios del sistema”.

En ese sentido criticó nuevamente cómo funcionaba el sistema de la salud: “Ni más ni menos, el dinero público sirvió para ampliar el patrimonio particular de los dueños de las EPS, mientras se quebraba la red pública hospitalaria y las fundaciones privadas sin ánimo de lucro”, aseveró.

Por ello, insistió en que el giro de recursos a clínicas y hospitales debe ser sin intermediarios.