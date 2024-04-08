Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, anunció este lunes 8 de abril que ya está listo, solo para la forma del presidente Gustavo Petro, el decreto que garantiza el giro directo a prestadores del servicio de salud, con el que el Estado empezará a pagarle de manera directa a clínicas y hospitales lo correspondiente a la proporción de la UPC.

'Queremos anunciar que hoy el Ministerio acaba de firmar el decreto y ya lo estamos comunicando al ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, quienes rápidamente deben de atender esta solicitud muy especial de las IPS, o sea de hospitales, clínicas y hospitales que consideran que el giro directo es algo importante para poder lograr mantener sus finanzas sanas', dijo Jaramillo.

Este decreto funcionará así: régimen subsidiado con 80% para todas las EPS; y régimen contributivo con 80% para las EPS que no tienen patrimonio o indicadores adecuados.

Se agregó en el anuncio que ahora las EPS solo enviarán una lista a la ADRES, y esta entidad pagará directamente a las IPS.

Otro dato respecto a este decreto, es que el Gobierno espera que en tres meses se espera abarcar al menos el 62 % de los pagos.

Por otro lado, Jaramillo añadió que son 9 los decretos que tiene el Gobierno para oficializar algunas modificaciones en el sistema de salud, como la movilidad de los usuarios.