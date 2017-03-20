Los fiscales de Ecuador, Colombia y Perú se reunirán el próximo viernes, en Quito, para hablar sobre el caso de la firma brasileña Odebrecht, acusada de haber entregado sobornos en distintos países, informó el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga.

'El 24 de marzo mantendremos una nueva reunión en Quito los fiscales generales de Ecuador, Colombia y Perú para hablar sobre #CasoOdebrecht', escribió Chiriboga en su cuenta de Twitter.

Recordó que con la Fiscalía de Perú han acordado intercambiar información y el fortalecimiento tecnológico para lograr mejores resultados en las indagaciones en torno al caso de la constructora brasileña.

Chiriboga añadió que desde junio próximo, el Ministerio Público de Brasil entregaría información a Ecuador y otros nueve países que investigan el caso de Odecrecht.

'Brasil entregará la información luego de que concluya el plazo de 6 meses de mantenerla en reserva', agregó al recordar que Brasil alcanzó un 'secreto judicial con Odebrecht que le obliga a mantener en reserva la información hasta el 1 de junio de 2017'.

Chiriboga apuntó que fiscales y procuradores de once países, incluido Ecuador, acordaron crear equipos bilaterales o multilaterales de investigación en el caso Odebrecht.

A principios de marzo, la Fiscalía de Ecuador anunció que busca llegar a un acuerdo con Odebrecht para obtener información sobre el caso de presuntos sobornos.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este sábado que Odebrecht pide 'imposibles' en el acuerdo que busca la Fiscalía.

'Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó, es una claudicación del Estado brasileño, porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil, ninguno penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país, cosas realmente inadmisibles', dijo Correa.

En su informe semanal de labores, el gobernante subrayó que, de acuerdo al marco constitucional de Ecuador, son 'imposibles' las pretensiones de Odebrecht.

'Odebrecht pide nuevos contratos. Mientras yo sea presidente, esta empresa no vuelve a pisar el país, compañeros, ni un centavo para esta empresa', recalcó.

Insistió en que Odebrecht está pidiendo 'cosas realmente imposibles en el marco constitucional y legal del Ecuador e, incluso, si fueran posibles, serían inmorales porque no se les puede garantizar impunidad', añadió.

El pasado 24 de febrero, la constructora brasileña, acusada del pago de sobornos para adjudicarse contratos públicos en varios países de América Latina y África, dijo que había avanzado en acuerdos para colaborar con la justicia en algunos de los países en los que es investigada.

En diciembre último, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelo documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África.

Los pagos se hicieron en relación con 'más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela', según el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Sobre Ecuador aseguró que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares supuestamente a 'funcionarios del Gobierno', lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.