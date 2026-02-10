Aún restan unos cuantos meses para que se estrene la nueva entrega de Spiderman que llevará por título ‘Brand new day’ y aunque aún no se conoce un tráiler oficial, Sony Pictures ha mostrado algunos avances de cómo lucirá esta nueva película.

Lo nuevo de Spiderman se estrenará en cines el próximo 31 de julio de este año nuevamente con Tom Holland dándole vida al legendario superhéroe de Marvel.

En las imágenes difundidas por la distribuidora y productora cinematográfica se logra ver a Holland con una vestimenta muy distante de cómo lo vimos en las anteriores películas en las predominaba la tecnología de Tony Stark (Iroman).

Sony Pictures Entertainment

Esta vez, ‘Spiderman: Brand new day’ opta por un traje mucho más sobrio lo que da luces de cómo será esta nueva trama.

Y no solo lo visual cambia, sino también el foco: si en el anterior largometraje predominó el multiverso en este el combate del crimen en las calles de Nueva York será el centro de atención para Peter Parker.

Sobre esto hizo algunos adelantos Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en diálogo con GamesRadar+: “Es él estando solo, dedicado a salvar la ciudad”.

Day one back in the suit. The story continues with #SpiderManBrandNewDay - in theatres 7.31.26 pic.twitter.com/y54ViCoFTf — Sony Pictures (@SonyPictures) August 10, 2025

Por su parte, Holland le aseguró a Complex que las redes han sido el epicentro en el que encontrar inspiración, pues atiende las recomendaciones y sugerencias de los fanáticos de este cómic: “Fui donde Marvel y dije ‘deberíamos hacer esto’ y creo que es exactamente lo que estamos haciendo (...) Estamos filmando absoluto oro”.

En ese sentido, Destin Daniel Cretton, director de la película, manifestó su agrado por los cambios incorporados en la trama lo que fue “muy emocionante” para el también guionista. “Obviamente, sigue siendo el Spider-man que todos aman, pero en un nuevo capítulo de su vida, ese cambio de tono fue algo muy emocionante para mí”, dijo.

Otro factor que puede dar pistas de lo que será este nuevo Spiderman es la serie ‘Wonderwoman’ de la que Cretton también fue su director. En esa producción predominó más la historia personal que la típica historia del superhéroe algo que fue bien recibido por los fanáticos.

Pero Holland no estará solo, Zendaya vuelve para darle vida a Michelle Jones Watson, la mujer de la que está enamorado y Ned Leeds, interpretado por el actor Jacob Batalon, seguirá siendo su mejor amigo.