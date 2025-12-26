En medio de la vorágine de compras y cenas navideñas, es momento de buscar un hueco para la cultura, para disfrutar de algunas novedades como el final de la muy popular serie ‘Stranger Things’ que llega al volumen 2 de la temporada 5 que ya está disponible en Netflix.

Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna, así se podría resumir lo que el grupo de jóvenes enfrentarán en esta nueva temporada que aún tiene pendiente su último capítulo.

COURTESY OF NETFLIX/Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

El día 25 se estrenó la segunda parte en la que Netflix ha dividido la quinta y última temporada del fenómeno ‘Stranger Things’. Son tres capítulos que precederán al último, que cerrarán la historia sobrenatural creada por los hermanos Duffer y en la que los protagonistas bajan a la dimensión alternativa de Upside Down.

Estos tres penúltimos episodios de ‘Stranger Things 5’, que conforman el Volumen 2 de la temporada final, son el 5, 6 y 7, que hacen parte de la recta final de la historia.

Episodio 5: ‘Shock Jock’ (1 hora 8 minutos de duración)

(1 hora 8 minutos de duración) Episodio 6: ‘Escape From Camazotz’ (1 hora 15 minutos de duración)

(1 hora 15 minutos de duración) Episodio 7: ‘The Bridge’ (1 hora 6 minutos de duración)

¿Cuándo se estrena el último capítulo?

‘The Rightside Up’, que será el capítulo final, se estrenará el 31 de diciembre en la plataforma, al tiempo en que Estados Unidos y Canadá lo emitirán en cines. Además de ser el episodio más extenso de la aclamada serie, será el cierre de la historia que vio la luz en 2016.

COURTESY OF NETFLIX/Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Horas de estreno por país: