La espera terminó para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Este miércoles 5 de noviembre, Disney+ sumará a su catálogo la nueva versión de Los 4 Fantásticos, la esperada película que debutó en cines hace unos meses y que marcó el regreso de la icónica “primera familia” de superhéroes.

Cuenta con un elenco estelar encabezado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, quienes dan vida a Reed Richards (Mister Fantástico), Sue Storm (Mujer Invisible), Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ben Grimm (La Cosa), respectivamente.

Asimismo, la cinta está ambientada en un universo retro-futurista inspirado en los años 60, la historia ofrece una estética única dentro del UCM, combinando nostalgia y ciencia ficción en una trama que pondrá a prueba tanto la inteligencia como la unión familiar de los héroes.

También el grupo deberá enfrentarse a Galactus, una de las entidades más poderosas del cosmos, y a su misterioso heraldo, Silver Surfer, quienes amenazan con destruir la Tierra. Sin embargo, la batalla no solo será por la supervivencia del planeta, sino también por preservar el lazo que los mantiene unidos como familia.

El elenco se completa con las actuaciones de Julia Garner y Ralph Ineson, quienes aportan fuerza y dramatismo a una historia que promete ser una de las producciones más impactantes del año en Disney+.

Por eso, ya puede sacar sus crispetas y ver esta serie que le promete no aburrirse.