La Cantautora, actriz, y narradora de cuentos, la caleña Marcela Ocampo acaba de ser destacada por el Festival Film de Ferrara Italia, este 28 de septiembre, la caleña es la actual embajadora cultural de Ferrara en el mundo, protagonizó uno de los momentos más emotivos del cierre del festival,que es dirigido por Maximilian Law.

Este evento es considerado como uno de los más prestigiosos del circuito cinematográfico europeo, y se convirtió en el escenario perfecto para el estreno del nuevo vídeo de su canción-Me Encantas - ante un público diverso y apasionado por el arte

Ocampo compartió su música en un ambiente cargado de sensibilidad y celebración cultural, Ferrara ciudad es patrimonio cultural de la humanidad, según la UNESCO, ha sido para ella un refugio creativo y un puente entre Colombia e Italia.

“Este ha sido un momento inolvidable en mi carrera, un puente entre culturas y un motivo de orgullo como colombiana”, expresó la artista, Marcela Ocampo.

Es hasta la fecha la única artista latina que se ha presentado en el carnaval de Cento Italia y el Castillo de Ferrara, la trayectoria internacional de esta colombiana, se ha consolidado en escenarios de gran renombre, fue invitada especial en el desfile Noche Rosa de Victoria’s Secret de Italia y representó a Colombia en expo milan Italia.

Sus redes sociales APPS amor y sexo fue un gran éxito en Amazon y esta a punto de sacar una segunda versión, Marcela Ocampo- una colombiana que genera buenas noticias.

Javier Cervantes Acuña

drezjar1970@yahoo.es