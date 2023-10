Establecen medidas de movilidad para partido de Colombia en B/quilla

Tránsito de B/quilla sugiere salir temprano y así evitar congestiones en la zona del estadio.

Para los conductores se sugiere no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad