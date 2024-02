Nuevo choque entre Minsalud y organizaciones de pacientes por reforma

Un nuevo choque entre el Gobierno nacional y las organizaciones de pacientes se ha registrado a causa del trámite del proyecto de reforma al sistema de salud.

El incidente -en esta oportunidad- fue protagonizado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, y la representante de la organización Pacientes Colombia, la hermana María Inés Delgado.

Al subir a la tarima, Delgado aseguró que tuvo que trasladarse desde Bogotá hasta la capital del Atlántico para exponer las preocupaciones de las organizaciones de pacientes.

“Estoy aquí porque no hemos podido tener el gusto de ver al señor ministro en Bogotá. Me gusta mucho haber venido porque podemos ser escuchados por el señor ministro de Salud, que no nos ha dado voz dentro de esta reforma a la salud”, expuso la religiosa miembro de la comunidad de las Bethlemitas.

En su intervención también expresó que existe preocupación debido a la confusión que existe entre las necesidades de los partidos políticos y los requerimientos de los pacientes.

“No dejen que nos vayamos a un abismo. Tenemos una gran preocupación y el senador Arias, en vez de darme tranquilidad, me dio mucha angustia porque ha sido muy enfático en politizar la salud. La salud es de todos, no hay política”, recalcó.

Enfatizó que “esto nos va a hacer perder derechos. No estamos en contra de la atención primaria, de la atención de la gente de las periferias. Se necesitan, pero no es necesaria una reforma para cumplir las normas que tenemos”.

La respuesta del ministro

En medio de la intervención de la comunidad, el ministro de Salud tomó el micrófono para desmentir lo expresado por la religiosa.

“Algo que se ha caracterizado, tanto al Senado, como a la Cámara, así como a este Gobierno, es recibir a todo el mundo. Y aquí están las evidencias que uno de los primeros que recibimos fue a la hermana”, expuso Jaramillo mientras presentaba una publicación en la red social ‘X’.

Arremetió contra la representante de los pacientes, asegurando que “aquí no se le puede venir a mentir a la audiencia, ni menos por parte de una persona cristiana. Si hay algo que me enseñaron a mi fue a no mentir”.

Puso de presente que “el problema es que no los puedo escuchar todos los días. El problema es que si están en los artículos, si ustedes los leen, hay un artículo especial, no solamente uno, hay varios artículos en donde es claro y definitivo el apoyo, inclusive con médico personal, para las enfermedades huérfanas y para las enfermedades crónica”.

Indicó también que la actual reforma es “muy diferente” a lo que se presentó: “Nunca se quiso reglamentar la ley estatutaria de Salud, que decide con claridad que la salud es un derecho fundamental”.