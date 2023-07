¿Dónde está Mamá Nancy?

Tal es el caso de su entrañable amiga Esther Herrera, con quien trabajó durante muchos años. La mujer, en diálogo con EL HERALDO, aseguró que el 14 de agosto del año anterior fue la última vez que se encontró con Mamá Nancy.

“Yo hablé con la hija porque quería verla y ella me la llevó a un restaurante. Desde ahí he intentado contactarla, pero ha sido imposible. Me da una tristeza profunda porque no sé nada de ella ni en qué condiciones esté ahora mismo”, expresó.

Herrera recordó que conoció a Nancy cuando atravesaba por una “terrible” situación. En ese momento, Mamá Nancy le tendió la mano desinteresadamente, sin saber quién era.