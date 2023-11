¿Cómo parar a las víctimas fatales y los lesionados de siniestros viales?

El sol brillaba en su máximo esplendor, era el último domingo del mes de mayo de este 2023 y el tráfico se veía aparentemente tranquilo cómo es costumbre este día de la semana por lo que Manuel Sánchez* salió de trabajar de un conjunto ubicado en el norte de la ciudad sin imaginar que el destino le tenía preparada una nueva prueba de vida.

Le interesa: Distrito anuncia cierres viales por desarrollo de eventos

“Trabajaba como guarda de seguridad y ese día me había tocado el turno de noche. Salí del trabajo para llegar a mi casa y cuando iba por la Circunvalar un carro particular me estrelló”, dijo Sánchez.

Recordó que a pesar de la dura caída nunca perdió el conocimiento y solo veía su sangre correr por su rostro a causa lesiones que le originaron los vidrios del carro y que pierna derecha estaba presionada por su moto.

Lea además: Secretaría de Salud rindió cuentas de su labor durante el 2023

“En ese momento no sentí dolor y no me percaté que mi pierna estaba partida. Me llevaron a un centro de salud y me dijeron que era de cirugía y que debían meter tornillos y clavos para que la pierna se recuperara”, expresó.

El hombre de 54 años aseguró que aquel domingo volvió a nacer y que agradece a Dios por haberle permitido una nueva oportunidad. “Normalmente los motociclistas son los que más llevamos las de perder y yo tuve la suerte de quedar sano y con mucha vida por delante”.

Lo más reciente: Destituyen a secretaria general de Soledad por manejo irregular de recursos

Afirmó, además, que en el vehículo que le propinó el siniestro viajaba una familia que se disponía a salir de la ciudad y que el conductor no se encontraba en estado de alicoramiento puesto que fueron los frenos los que fallaron.