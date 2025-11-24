La Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (AsoCentro) realizó una denuncia pública la mañana de este lunes, sobre una creciente invasión del espacio público y de las vías por parte de bicicoches y carretillas que operan de manera irregular en ese sector de la ciudad.

En una misiva dirigida a la Alcaldía, medios de comunicación y comunidad en general, manifiestan que en los últimos días, comerciantes y visitantes del centro han “reportado un aumento significativo de estos vehículos”, generando riesgos para la movilidad y la seguridad vial pues ocupan zonas peatonales, intersecciones y carriles de circulación.

Según indican, algunos de estos bicicoches están siendo modificados de manera artesanal para funcionar como motocarros, “mediante adaptaciones improvisadas que no cumplen ninguna norma técnica, de tránsito ni de seguridad”.

Gabriel Navarro, Director Ejecutivo de Asocentro, expresó que: “El centro de Barranquilla no puede convertirse en tierra de nadie. La invasión del espacio público y la circulación de vehículos no autorizados están afectando la movilidad, el comercio formal y la seguridad de miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona”.

Adicionalmente hizo un llamado urgente a la Alcaldía Distrital, a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, a la Oficina de Control Urbano y a la Policía Metropolitana para que se adopten medidas inmediatas que permitan recuperar el espacio público invadido y retirar los vehículos no autorizados.