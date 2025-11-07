Con el propósito de fortalecer la cobertura y calidad del agua potable en el municipio de Baranoa, la empresa Triple A anunció el inicio de un censo de usuarios del servicio de Acueducto y Alcantarillado. Esta iniciativa busca actualizar la información sobre las conexiones domiciliarias y optimizar la gestión de los sistemas.

El proceso estará a cargo de la firma contratista Lecta S.A.S., cuyo personal capacitado realizará un recorrido casa a casa en el casco urbano de Baranoa. Durante las visitas, se recopilarán datos sobre el número y tipo de conexiones, el uso de los servicios —ya sea residencial, comercial o institucional— y el estado actual de las redes.

De acuerdo con Triple A, contar con una base de datos actualizada permitirá planificar mejor las inversiones en infraestructura, tomar decisiones informadas y garantizar que los recursos se destinen a las necesidades reales de la comunidad. Además, la información servirá para detectar irregularidades, formalizar conexiones y reducir pérdidas de agua.

La empresa destacó que el censo no tendrá ningún costo para los usuarios y que toda la información será tratada con estricta confidencialidad, utilizándose únicamente para fines técnicos e institucionales.

Entre los beneficios para los hogares se encuentran una mayor eficiencia en la atención de solicitudes, una facturación ajustada al consumo real y la posibilidad de mejorar la calidad del servicio.

El personal encargado estará identificado con carnet y uniforme, y contará con herramientas digitales o físicas para diligenciar los formularios.

Triple A invitó a los habitantes de los sectores priorizados a colaborar con el proceso y suministrar la información solicitada con confianza, recordando que esta iniciativa contribuirá a garantizar un acceso seguro, eficiente y sostenible al agua potable en el municipio.