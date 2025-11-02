Todo el Atlántico se encuentra de fiesta por la gran jornada deportiva del Giro de Rigo que se encuentra recorriendo los diferentes municipios del departamento. Sin embargo, tras el paso de una primera etapa de la carrera, las autoridades han ido habilitando el paso por algunos corredores viales para el tránsito de los vehículos particulares.

En ese sentido, la Gobernación del Atlántico informó que en la Vía al Mar, sentido Barranquilla-Cartagena, ya se encuentra habilitada la carrera 46 para este tipo de vehículos.

Posteriormente, se irá abriendo el paso por otros sectores viales después del paso de la carrera.

Cabe resaltar que los demás cierres viales en la ciudad programados por la carrera siguen vigentes hasta nuevo aviso de las autoridades.

Se recomienda tomar las rutas alternas y desvíos sugeridos en los últimos días para hacer desplazamientos durante este domingo en la ciudad.