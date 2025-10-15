En Puerto Colombia continúa la entrega de mejoramientos de vivienda en el casco urbano del municipio. Durante esta semana, el sueño de tener una vivienda digna se hizo realidad para los habitantes del barrio Pastrana con la entrega completa de enseres, camas, ventiladores, y renovación de sus cocinas y baños.

Para el alcalde Plinio Cedeño, esta entrega ratifica el compromiso de trabajar por el bienestar y el progreso social de las familias porteñas.

“Estuvimos haciendo entrega de la vivienda que Hilda Utterman por muchos años esperó, una vivienda digna, donde esté segura y tranquila junto a su familia, pero, además, la dotamos de una cama donde pueda descansar y enseres nuevos para que disfrute como ella se lo merece”, detalló.

De esta manera, el mandatario municipal, acompañado de la gestora social Katherine De la Hoz, contó que: “la construcción del módulo habitacional prefabricado en conjunto con la Fundación Catalina Muñoz, se dio en un área de 25 metros cuadrados, y cuenta con 2 habitaciones, sala, cocina y un baño digno, que mejora sin duda alguna las condiciones de salubridad de esta familia”.

Agregó que: “se realizó entrega de dotación completa de enseres, cama doble, closet y ventiladores”.

Por su parte, Hilda Utterman, beneficiaria del programa, mencionó que el mejoramiento de vivienda le garantiza a ella y a su familia un lugar digno para vivir.

“Estoy muy agradecida, 50 años viviendo aquí y soñando con tener una casita donde pudiera estar segura y donde no nos mojemos por la lluvia, gracias por esto que hacen por nosotros”, expresó Hilda.