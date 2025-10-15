Para prevenir el uso de la pólvora y evitar quemados durante las fiestas de fin de año, la Alcaldía de Barranquilla, en articulación con la Policía Metropolitana, realizó en la IED David Sánchez Juliao, sede 3, el lanzamiento del cartel de los más buscados de la pólvora.

La estrategia ofrece una recompensa de hasta $2 millones por información sobre puntos ilegales de venta de elementos pirotécnicos como “matasuegra”, tiro de mecha, cebollita, chispitas, silbador, cohetes, volcanes, torpedo, mecha, “traki traki”, bengala y buscapié.

Además, se habilitó la línea telefónica 321 394 3986 para recibir denuncias en absoluta reserva.

Sumado a esto, el general en uso del buen retiro, Mariano Botero, asesor de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, entregó recomendaciones por la celebración de Halloween.

“Que esta sea una celebración para divertirse, disfrazarse y compartir con amigos, pero recuerda: no juegues con pólvora, puede causarte quemaduras, pérdida de dedos o problemas en los ojos y oídos. Con relación a los dulces, acepta solo de personas conocidas o en lugares seguros”, dijo Botero.

De igual manera, sugirió “no comer nada con envoltura rota o extraña, pídele a un adulto que revise tus dulces antes de probarlos”.

Otras recomendaciones

La campaña contra la pólvora hace parte del Plan Bre, que busca prevenir y contener delitos en las fechas especiales que se avecinan. De esta manera, las autoridades distritales y la fuerza pública hicieron las siguientes recomendaciones.