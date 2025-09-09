La empresa Air-e Intervenida reportó que, en lo corrido del primer semestre del año, se han registrado 80 capturas por el delito de defraudación de fluidos en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con Diana Pernett, jefe de la oficina de Asuntos Jurídicos y Contractuales de la compañía, además de estas detenciones se lograron cuatro condenas ejemplarizantes por hurto de energía, lo que ratifica el avance en la judicialización de quienes manipulan las redes eléctricas y los medidores.

“Además de las capturas, se sigue trabajando en desarticular las bandas dedicadas a la manipulación de redes eléctricas y medidores”, indicó Pernett.

La funcionaria subrayó que estas prácticas ilegales afectan directamente a la empresa en materia de pérdidas económicas, pero también a los usuarios por el impacto en la confiabilidad y calidad del servicio de energía.

Desde su entrada en operaciones, Air-e Intervenida ha interpuesto 422 denuncias penales por defraudación de fluidos y 280 denuncias por hurto de infraestructura eléctrica.

Finalmente, la compañía reiteró el llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a hacer un uso eficiente y responsable de la energía, recordando que el delito de defraudación de fluidos contempla penas de hasta seis años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes (SMLV).