Con una inversión inicial de $44 mil millones, la Aeronáutica Civil pondrá en marcha -en las próximas semanas- una serie de obras complementarias en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que presta sus servicios a Barranquilla.

El anuncio fue hecho por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, durante una visita que realizó este miércoles a la terminal aérea para supervisar el avance del Plan Éxodo por Semana Santa.

“Este modelo está permitiendo mejoras, unas que son muy directamente para los viajeros como la sala de equipajes y el corredor estéril, entre otras intervenciones que mejoran la experiencia en el aeropuerto”, expuso.

Mencionó que habrá una “vigilancia muy estrecha” a estos procesos para que se desarrollen de la mejor manera.

La ministra Rojas recordó que el proceso de administración se viene adelantando desde el mes de septiembre tras la finalización anticipada del contrato de concesión.

“Es muy importante seguir impulsando un modelo de administración aeroportuaria como el que tenemos en el Ernesto Cortissoz, donde una empresa pública como la Aerocivil hace la administración y operación del aeropuerto”, mencionó la funcionaria.

Expuso que los resultados preliminares son satisfactorios, recalcando que el Estado cuenta con las capacidades para adelantar este tipo de gestiones.

“Nos hemos acostumbrado a que el Estado ya no puede hacer nada. Es un Estado que no ejecuta, no opera, no construye, no edifica, no gestiona directamente, sino que todo lo contrata con tercero. Entonces esto era todo un desafío, demostrar que efectivamente sí se puede y además se puede hacer con los más altos estándares de calidad y de seguridad que requiere la operación aeronáutica”, recalcó.

Dijo que la Aerocivil se ha planteado que esta terminal aérea se convierta en una “potencia” de conexión internacional y nacional: “Esta es una puerta del Caribe hacia el mundo; no solo a otras regiones, sino hacia el mundo”.

Puso de presente que, en la actualidad, la terminal aérea cuenta con 6 rutas nacionales y 6 rutas internacionales, logrando una movilización de más de 3.4 millones de pasajeros durante el año anterior.

“Este es un aeropuerto con un enorme potencial y así lo seguirá considerando el Estado colombiano; es más, de los aprendizajes de acá nos llevamos lecciones a otros aeropuertos también para esta operación”, agregó.

Centro de mantenimiento aeronáutico

La ministra Rojas expuso que se avanza en el proyecto para convertir al Cortissoz en un centro que preste servicios de mantenimiento, reparación y operación aeronáutica

“La idea es que de otras ciudades y de otros países puedan llegar las aeronaves para estas labores. Eso significa ingresos, significa mucha más necesidad de mano de obra calificada, que la región tiene, porque acá se forman jóvenes en mecánica de aviones, en servicios aeronáuticos y todavía esto puede crecer más” , aseguró.