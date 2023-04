Los veinte años de una sentencia de muerte que sí se cumplió

Considera Juan David que Salvador Arana Sus ha tomado esto como un juego ante la JEP, pero “nosotros vamos a estar allí pendientes y si él no dice la verdad vamos a hacer todo lo posible para que sea expulsado de esta jurisdicción. Su actitud burlesca me lleva a saber que no dice la verdad. Arrepentimiento es confesar la verdad y señalar a sus cómplices y él no lo está haciendo porque señala a unos y a otros no. Ha señalado a sus enemigos politiqueros y está utilizando a la jurisdicción para vengarse. A los testaferros no los menciona, por eso no le creo. Sus verdades son a media y no voy a declinar en la búsqueda de la justicia porque el amor por mi padre me motiva a ello”.

Dice que no van a permitir engaños, verdades a medias y que mucho menos saque provecho del dolor de la familia Díaz.

“Yo soy una de las personas que más conozco a Salvador Arana. Lo aprendí a conocer para poder sobrevivir a él porque es quien ha estado detrás de las amenazas en mi contra y porque lo conozco perfectamente es que le digo que no crea que se va a burlar de nosotros. A la JEP le pido que si Salvador Arana no dice la verdad lo expulse porque a nosotros nos interesa es la verdad”.

No le cree que no tenga dinero con qué reparar porque “él se metió en eso para tener dinero y poder y amasó una gran fortuna y hoy dice que es pobre para no reparar y esa es una mentira”.

Ante esto también le pide a la JEP que sea garante de que Salvador Arana mejore su plan de reparación y que no le permita que utilice la jurisdicción para seguirse burlando de quienes han sido pacientes en la espera de la justicia.