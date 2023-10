Bloquean en Tolú la Ruta al Mar para exigir agua potable

Desde las 8:00 de la mañana de este miércoles 25 de octubre los moradores de los barrios de la zona norte, entre ellos El Cangrejo y El Símbolo, se apostaron en la importante arteria vial a la altura de la nueva glorieta de acceso al municipio, para hacerse sentir por la ausencia del preciado líquido.

Los manifestantes le dijeron a EL HERALDO que llevan 4 meses sin recibir en sus casas el agua y nadie da explicaciones de por qué ocurre eso y “la administración del cura tampoco se preocupa por saber cómo estamos haciendo nosotros en nuestras casas para preparar al menos los alimentos si no tenemos agua. El cura no viene a este pueblo, este pueblo no le interesa a él, él solo está pendiente de los candidatos que tiene aspirando porque dejó a Dios tirado para hacer politiquería”, dijo una de las mujeres que protesta.