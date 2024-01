Sofía Vergara responde a Roy Barreras tras señalamientos por serie ‘Griselda’

“El embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, dice que las narconovelas, y estoy citando, hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Dice, ‘nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia y de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar”, dijo el entrevistador.

A lo que Sofía respondió: “En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla. Pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana”.