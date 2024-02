Rafael Fontalvo y su baile guiado por el alma

Los primeros pasos que repitió Rafael hasta aprendercelos fueron los que vivían en su memoria visual, los cuales se enfrentaban al recordar los sonidos que había conocido antes de la pérdida de su audición.

Sencillamente el tiempo fue justificando todo, y aunque su experiencia lo llevó a recorrer todos los géneros de baile, él sentía que resonaba con uno en particular, el folclor, una expresión única que a través de sonidos es capaz de recoger costumbres, creencias y culturas.

“Yo hice del baile mi vida, dentro y fuera de la escuela era lo que respiraba, además siempre he sido muy inquieto entonces habían cosas que incluso las estudiaba en casa, me adelantaba, pero de verdad que mi parte favorita siempre fue el folclor”.

Este en particular posee en Rafael una visión muy holística, un recorrido de saberes que por medio de la danza se orienta a construir un mundo de posibilidades en el que las artes son prioridad.

“El folclor para mi ha sido un direccional en la vida, cada uno de los sonidos de este que vive en mi memoria, y otros tantos que he alcanzado a imaginar cómo suenan, me hacen soñar y vivir un Caribe amplio que se enaltece a través de sus costumbres”.

Porro, cumbia, bullerengue e incluso un poco de vallenato son de los favoritos de Fontalvo, pero sin duda, la armonía perfecta para él son el congo y el mapalé.

Con esta claridad pasó de ser estudiante a maestro, adquirió mucha habilidad en el baile, pero también en la pedagogía, como lo dice él mismo, nunca ha necesitado hablar para llegar a otros.

Asimismo, de los valores que destaca con gran aseveración es su disciplina, la cual no le llegó como don divino, ni mucho menos, sino que le ha tocado trabajarla en el tiempo y con la que ha conseguido los mejores resultados para sí mismo.

“Cuando se tiene alguna discapacidad la vida es mucho más dura, y quiero aclarar que no es victimización, pero a mí me ha tocado esforzarme más que a los demás, y eso me llena de orgullo, siempre he sentido que ha sido mi mayor virtud”.