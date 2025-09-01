Y casi sin darnos cuenta, hemos llegado a la mitad del calendario ‘Todos contra Todos’ de la Liga II-2025 con un Junior como líder sólido. Esto ha sido a las volandas y a las carreras. Fue un cambio de nómina sobre la marcha, de idea futbolística, de forma de trabajar… y a la cancha.

El 24 de junio, Junior anunció al DT Alfredo Arias cuando el equipo estaba de vacaciones y en plena salida y búsqueda de jugadores.

Junior no había ganado en los seis últimos partidos con cinco derrotas consecutivas con dos goles anotados en los dos primeros juegos y cero anotados en los cuatro últimos con ocho goles en contra. Luego, había que comenzar ganando, no había de otra, se dijo el profesor Arias en el avión que lo trajo a Barranquilla.

Junior jugó su último partido de la Liga I-2025 en Ibagué, con derrota 2x0 contra Tolima, el jueves 19 de junio. El miércoles 25, después de seis días de vacaciones, el equipo comenzó su pretemporada con la novedad de los que se fueron, con tres jugadores operados (Déiber, Bacca y Didier) y con dos regresos Jermein Peña y Esparragoza. Ese día arribó Mauro Silveira, pero firmó su contrato y fue presentado el 27, dos días después

El 30 de junio fue anunciado Lucas Monzón, cinco días después. John Freddy Salazar, Jesús Rivas y Guillermo Celis fueron oficializados el 10 de julio, 16 días después. El 12 de julio, 18 días después, Junior debutaba venciendo 2x0 al Cali como visitante y ganó cuatro partidos de los primeros cinco con un empate, 13 goles a favor y cinco en contra. ‘El Tiburón’ arrancó primero en la tabla y ahí sigue.

El 17 de julio, Jordan Barrera fue transferido al Botafogo y el 18 de julio fue presentado Yeison Suárez.

Sobre la marcha Arias ha trabajado “en una idea futbolística, no en 25”. Ha mantenido a un arquero, ha hecho 5 combinaciones con el cuarteto defensivo, 4 con los volantes defensivos, 7 con los volantes ofensivos y 2 con los delanteros en punta.

Que es un milagro, sí. Pero producto de la sindéresis de Arias. Trabajo exigente, idea clara y cero carreta.