Con aires renovados, Junior define su paso a los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. Los rojiblancos deberán hacer respetar el triunfo 2-0 logrado en la ida, cuando se midan este martes —desde las 7:30 p.m.— al Atlético FC, de segunda división, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Nada que no sea la clasificación pasa por la cabeza de los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, que no quieren sorpresas inesperadas en la ‘Sultana del Valle’. La victoria lograda en ‘el Metro’ dejó el tiquete a la siguiente ronda prácticamente encaminado, a menos que pase este martes una ‘tragedia’... sí, así como lo lee, porque no se le puede poner otro nombre a una eliminación de esta envergadura ante un equipo inferior por historia, por plantel y que hoy está ubicado en la decimosegunda posición del Torneo de la ‘B’.

Dicho esto, Junior asume el juego con mucha seriedad, pese a tener como ‘plan A’ la utilización esta noche de un equipo lleno de suplentes, liderado por jugadores como Jefferson Martínez, Daniel Rivera, Didier Moreno, Fabián Ángel, Jhon Fredy Salazar, Bryan Castrillón y el ‘Tití’ Rodríguez, entre otros.

En comparación al partido anterior, en el que vencieron 4-0 a Llaneros, salieron de la concentración jugadores como Jaime Acosta, Javier Báez, Jermein Peña, Carlos Esparragoza, José Enamorado, Yimmi Chará, Joel Canchimbo y Guillermo Paiva, este último por arrastrar una molestia. Estos elementos fueron reemplazados por Jefferson Martínez, Lucas Monzón, José Cuenú, Yeferson Moreno, Diego Mendoza, Jesús Díaz y Stiwart Acuña, estos últimos cuatro jugadores que poco han sido utilizados por el DT Alfredo Arias.

Posibles formaciones.

Todo apunta a que Didier comandará la manada, en un centro del campo en el coincidirá con Fabián Ángel, Jesús Rivas, Jhon Fredy Salazar y Bryan Castrillón, mientras que adelante los goles estarán a cargo del Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez.

En la defensa Yeferson Moreno y Edwin Herrera cubrirán las bandas, mientras que Daniel Rivera y el uruguayo Monzón estarían en el centro de la zaga, a menos que Arias prefiera usar a Cuenú, titular en el primer choque junto a Javier Báez. Todos ellos custodiarán un arco que será defendido por Jefferson Martínez, arquero elegido para jugar la Copa Colombia, como hasta ahora ha sucedido.

El Atlético FC, que viene de ganar el pasado sábado por 1-0 al Orsomarso, utilizaría la base que realizó una actuación más que aceptable en la ida.

El encuentro, que será dirigido por el árbitro Wilmar Montaño, de Cundinamarca, se podrá ver a través de Win Sports+.