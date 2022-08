Los mitos y las verdades de la alimentación saludable

En un espacio dedicado a la reflexión sobre la nutrición del ser humano, sus hábitos, costumbres y trastorno de conducta alimenticia se desarrolló en Barranquilla el XI Congreso Tunu3 ‘Mitos y verdades de la alimentación saludable’.

En esta ocasión el evento convocó a diferentes profesionales del sector de la salud, así como entidades públicas y privadas dedicadas a fomentar una alimentación saludable.

Bajo la premisa de una alimentación suficiente y capaz de aportar equilibrio nutricional se dio inició a la jornada.

Una conferencia liderada por Johanna Zuccardi, psicóloga especialista en psicología de la nutrición y Pilar Restrepo, médica especialista en medicina funcional.

Dos expertas que conversaron sobre las bases nutricionales de los alimentos, formas de consumo, porciones y dietas en relación a una vida saludable.

Durante la conferencia, Pilar Restrepo conversó acerca de la dieta de la eliminación como un proceso para identificar los mejores alimentos para cada organismo.

“La dieta de la eliminación se basa en un proceso médico funcional que busca identificar alguno alimentos que puedan causar daño, y no específicamente estos tienes que ser considerados como dañinos”.

“Alguna vez tuve un paciente que vivía permanentemente con un dolor de cabeza y no encontraba la razón, hicimos con él la dieta de la eliminación y encontramos que lo que le producía malestar eran las seis almendras que se comía de merienda todos los días. Y las almendras no son un mal alimento, pero a él en particular si le afectaba.

Restrepo también añadió que importancia del identificar los alimentos que se consume permite aprovechar mejor los beneficios de los que se ingieren regularmente.