‘Choco’, el hombre que se volvió viral con sus perros, creció en Barranquilla

Alejado de lujos y en una muestra de amor que ha contagiado de ternura al país, se observa en un video cómo José Luis Matos, un habitante de la calle de la ciudad de Bucaramanga, decide celebrar “por lo alto” el cumpleaños de una de sus mascotas, cantándole el ‘happy birthday’ a ‘Shaggy’, uno de los dos acompañantes de cuatro patas que camina junto a él por las calles de la ‘ciudad bonita’.

Las velas, platos y cubiertos fueron encontrados en el camino que día a día recorre ‘Choco’ por las calles de la ciudad santandereana, a la que llegó desde hace 10 años. La especial celebración fue organizada para festejar la presencia de sus mascotas que son para él “su familia y su vida”, de acuerdo con su relato para EL HERALDO.

“Shaggy llegó hace cuatro años a mi vida. Me lo encontré en el parque de los leones con una señora que me colabora con el concentrado de los perros cuando yo no tenía. Ella me prestó un collar, yo me lo traje y después llegó el dueño, me lo quitó, se lo llevó, y después el perro volvió a mí”, narra a esta Casa Editorial sobre su primer encuentro con uno de sus dos caninos.