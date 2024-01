“El Carnaval es una expresión de arte”, Randy Severiche

Los años le dieron la razón que siempre estuvo en su corazón, él sería un gran diseñador, luego de estudiar pintura y escultura en Bellas Artes e Ingeniería industrial en la universidad se va para Bogotá para hacerse futuro.

Allí en la capital la experiencia estuvo llena de matices, un par de robos en créditos a sus vestuarios y mucha austeridad porque no ser reconocido en el medio lo llevarían a triunfar de manera inesperada.

“Un día llega a mí una candidata al Miss Colombia, recuerdo que me tocó sobornar al loco de mi cuadra con una piña para que ese día se fuera de por ahí y que no se asustara. Luego de conversar con ella decide que yo la vista y supe que esa era mi oportunidad”.

En ese momento su atuendo quedó en el Top 5 y su carrera despegó “Desde entonces no he dejado de crear, con el tiempo regresé al Caribe porque sin duda el Carnaval me llamaba, para mí sencillamente es una expresión que se transforma en arte”.

Actualmente, Randy viste a reyes y reinas del Carnaval de Barranquilla y de otras partes del mundo como Aruba, además de tener un destacado trabajo con Miss Universe, con la cual ha recibido muchos reconocimientos.