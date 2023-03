Tatiana Robledo reveló cuánto ganó por participar en ‘Padres e hijos’

‘Padres e hijos’ es uno de los programas más recordados por los colombianos, ya que marcó a varias generaciones por 16 años. Además, sirvió como una escuela para actores jóvenes que tiempo después se hicieron muy reconocidos nacional e internacionalmente.

En esa época, muy poco se sabía de cuánto ganaban los actores y actrices por interpretar sus personajes. Sin embargo, en una entrevista con Diva Rebeca, Tatiana Robledo lo reveló.

“Yo he hecho películas en México, yo venía de ganar un sueldo muchos años, tampoco era muy bien pago Padres e hijos, pero yo tenía una casa, un carro y mantenía a los novios de turno y era generosa con los amigos. Eran como 8 o 10 millones colombianos en esa época. No era para volverse superrica, pero era un dinero que en esa época era importante”, dijo la mujer.

A pesar que no era un gran sueldo, de acuerdo con lo dicho por Robledo, la actriz aseguró que estaba agradecida por haber tenido la oportunidad de actuar en la producción en ese momento de su vida.

“La gente que reniega de un trabajo no merece nada. Bueno o malo, algo que te dio de comer (...) No me salió trabajo los primeros años. Tuve mucha frustración. Yo siempre he sido hippie relajada, yo también jugué el juego y me estrellé porque no le sé a hacer otro tipo de transacciones, no se me dio. Ya eso está sanado y perdonado”, agregó la actriz.