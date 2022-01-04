Sociedad | EL HERALDO

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Galerías

El Heraldo
Lucía de Quin, Carlos Quin, María Andrea y Valentina Quin.
El Heraldo
María Fernanda Vélez, Luciana Mejía Vélez, Hugo Mejía Cuello, Luz Mary Salazar y Eduardo Salazar.
El Heraldo
Rafael Vásquez y Marilucy Fernández De Castro.
El Heraldo
Stephanie Chegwin y David Chahín.
El Heraldo
Valeria Dávila y Rania Arias.
El Heraldo
Vera Álvarez, Carlos Montaño, Mónica de Chegwin, Walter Chegwin, Juan Pablo Figueroa, Shirley Chegwin, Melissa Chegwin y Roberto Montaño.
El Heraldo
Alberto Dávila, Lorena Castro, Merce de Dávila, José Dávila A., Jose Dávila M. y Maryellen Martínez.
El Heraldo
Carlos Náder, Maritza de Náder, Fernando Maldonado, Pilar Vega, Rania Arias Náder, Mónica Náder y Paul Eagles.
El Heraldo
Catalina Abello, Pablo Abello, Katherine Gallagher, Camilo Abello y Juan Camilo Abello Jr.
El Heraldo
Claudia Abuchaibe, María Beatriz García, Adriana Osío, Katherine Gallagher, Martha Lafaurie, María Carolina Badel y Mariana Gómez.
El Heraldo
Clifford Escaf, Jessica Certain y Clifford Escaf Jr.
El Heraldo
Jaime Pineda, Ana Balza, Melissa Pineda y Diego Cuervo.
Sociedad

Country Golden Night

Los socios del Country Club de Barranquilla se reunieron en el Salón  Imperial para la tradicional celebración de fin de año, en la que todos los asistentes disfrutaron la llegada del año nuevo.

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4. Recuerda que puedes enviarnos un video selfie relatándonos la situación.