Las plantas se han convertido en uno de los elementos favoritos para dar vida y belleza a los espacios interiores.

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Y es que no solo aportan color y frescura, también crean una sensación de cercanía con la naturaleza incluso dentro de apartamentos o viviendas urbanas.

Sin embargo, desde la perspectiva del Feng Shui, no todas las opciones decorativas con vegetación generan el mismo efecto energético dentro del hogar.

Pexels Flores artificiales. Desde la perspectiva del Feng Shui, no todas las opciones decorativas con vegetación generan el mismo efecto energético dentro del hogar.

Esta tradición oriental sostiene que los espacios están atravesados por el Chi, una fuerza que circula por el ambiente y que influye en aspectos como el bienestar, la salud y la prosperidad de las personas.

Para que esa energía fluya de forma equilibrada, el Feng Shui aconseja rodearse de elementos que representen vida, movimiento y crecimiento.

Pexels Para que esa energía fluya de forma equilibrada, el Feng Shui aconseja rodearse de elementos que representen vida, movimiento y crecimiento.

En ese sentido, las plantas naturales ocupan un lugar importante dentro de la decoración del hogar porque simbolizan el elemento madera, que está relacionado con el desarrollo personal, la renovación y la vitalidad.

¿Por qué las plantas vivas son mejor para el hogar?

Las plantas reales pasan por procesos biológicos constantes crecen, respiran y se transforman con el tiempo. Ese ciclo natural es interpretado como una fuente de energía dinámica que ayuda a activar el flujo del Chi dentro de una vivienda.

Además, la presencia de vegetación suele asociarse con sensaciones positivas como tranquilidad, creatividad y bienestar.

Shutterstock Las plantas reales pasan por procesos biológicos constantes crecen, respiran y se transforman con el tiempo.

A diferencia de las plantas naturales, las versiones artificiales no tienen vida ni evolución. Aunque hoy en día muchas imitaciones logran parecer muy realistas, en el Feng Shui se consideran simplemente objetos decorativos que replican la apariencia de la naturaleza.

Al no tener procesos naturales, se cree que estas piezas no aportan energía vital al ambiente y pueden generar lo que algunos expertos llaman energía estancada, es decir, una sensación de quietud o falta de dinamismo dentro del espacio.

Las plantas que sí recomienda el Feng Shui

Para quienes buscan mejorar la armonía del hogar, el Feng Shui aconseja elegir plantas naturales que se mantengan saludables y bien cuidadas.

Bambú de la suerte

Lirio de la paz

Planta de jade

Pothos