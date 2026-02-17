Si hay un desfile que es esperado desde temprano y que arma un ambiente único, ese es el de la Conquista del Carnaval, organizado por el Carnaval de la 44 y que se cumplirá este martes 17 de febrero desde la una de la tarde.

Lea Michelle Char convirtió la Gran Parada en un llamado ambiental con traje inspirado en ave de la Ciénaga de Mallorquín

En esta oportunidad, se rendirá homenaje a Bernardo Guzmán, gestor cultural, folclorista, y fundador de la cumbiamba El Gallo Giro del barrio las Nieves, la cual a partir de ahora abrirá todos los años este evento.

Este desfile que busca seguir impulsando lo popular y auténtico del Carnaval del Bordillo, empezará en la carrera 8 con calle 44, bajará por todo el bulevar de la carrera 8 y avanzará hasta desembocar en la cancha de fútbol del barrio Simón Bolívar.

Allí participarán 80 grupos folclóricos entre danzas, comparsas y cumbiambas, además de disfraces que transitarán sobre el pavimento, haciendo honor al estilo popular y auténtico del bordillo, y reafirmando que la Fiesta también se construye desde los territorios y la memoria colectiva.

Aquí El Carnaval de Barranquilla 2026 se despide con desfile ‘Martes de Carnaval’ en la calle 84

Todas las propuestas concursan este martes por el trofeo Joselito Carnaval de Oro. La Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través del Portafolio de Estímulos del Carnaval del Distrito de Barranquilla 2026, apoyó al Carnaval de la 44 para poder llevar a cabo este evento.