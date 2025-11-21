Tras coronar a la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, la organización del certamen reveló inmediatamente a las nuevas reinas continentales, un reconocimiento instaurado recientemente para reforzar la presencia del concurso en cada región del planeta.

El anuncio se realizó la noche del 21 de noviembre. Según explicaron los voceros del certamen, esta iniciativa busca seleccionar a candidatas capaces de representar la marca Miss Universo en distintos territorios.

“Queremos embajadoras que puedan apoyar el trabajo de la organización en diferentes regiones del mundo”, afirmaron.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visibiliza sus condiciones de TDAH y dislexia

En esta edición, cuatro participantes fueron elegidas como embajadoras continentales, además de la ganadora absoluta.

Por Europa fue escogida Miss Malta, Julia Ann Cluett. Con 27 años, es modelo, educadora y defensora activa de la salud mental, combinando su formación en psicología con trabajo docente. Su carrera ha transitado entre Milán y Nueva York, posicionándola como una figura influyente en su región.

Por África y Oceanía fue escogida Miss Costa de Marfil Olivia Yacé. Volvió a destacar por su liderazgo en proyectos culturales, educativos y de impacto social. La marfileña, emprendedora y filántropa de 27 años, domina tres idiomas (francés, inglés y español) y mide 1,80 metros. Su presencia fue una de las más aplaudidas del certamen.

Por Asia ganó Miss China Zhao Na con 20 años, quien impresionó por su preparación académica. Finalizó una licenciatura en finanzas en la Universidad Agrícola de Shandong y posteriormente cursó una maestría en negocios en la Universidad de Queensland. Su perfil joven, académico y disciplinado la convirtió en la favorita asiática.

Y por América ganó Miss Venezuela Stephany Abasali, de 25 años, quien se consolidó como la representante del continente americano. Con raíces sirias y libanesas, mide 1,74 metros y estudia Economía en la Florida International University.