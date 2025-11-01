El actor francés Tchéky Karyo, conocido por su papel en películas como ‘Nikita’ o en series como ‘The missing’, falleció este viernes a los 72 años a causa de un cáncer.

“Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con dolor la muerte de Tchéky Karyo por un cáncer”, transmitió la familia en un comunicado, según difundió la cadena pública Franceinfo.

De orígenes griegos y turcos, Karyo nació en 1953 en Estambul, pero creció en Francia y allí desarrolló su carrera.

Sus comienzos en el cine fueron en 1982, año en el que participó en películas como la exitosa ‘La Balance’ (Bob Swaim), un filme policíaco por el que fue nominado a mejor actor novel de los premios César.

Sus apariciones cinematográficas más sonadas fueron sus papeles en ‘L’Ours’ (1988), de Jean-Jacques Annaud, y en ‘Nikita’, a las órdenes de Luc Besson, en 1990.

En la década de 1990, la fama que había alcanzado en Francia le permitió acceder a una carrera internacional. Así, se le pudo ver junto a Gérard Depardieu en 1492: Cristóbal Colón (1992), luego con Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys (1995), y también como ministro de defensa ruso en GoldenEye, también en 1995.

Entre sus últimos papeles más relevantes, Tchéky Karyo había participado en las muy oscuras De guerre lasse de Olivier Panchot, interpretando a un mafioso marsellés, y La Résistance de l’air de Fred Grivois, en el papel de un padre alcohólico e impotente.

Entre sus últimos papeles más relevantes había participado en la serie británica ‘The Missing’ (2014-2016), en la que interpretaba a un detective francés que conectaba las historias de las dos temporadas.